В Путіна відповіли на питання про поховання тіла Леніна

https://racurs.ua/ua/n164962-v-putina-vidpovily-na-pytannya-pro-pohovannya-tila-lenina.html

Ракурс

Влада Росії не має наміру винести забальзамоване тіло Володимира Ульянова (Леніна) з мавзолею на Красній площі у Москві.

Про це російському держагенству ТАСС повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков. В Пєскова запитали, чи можливе в найближчому майбутньому рішення про винесення тіла Леніна з мавзолею — наприклад, до століття від дня смерті першого радянського лідера у 2024 році.

Ні, таких планів нема. Цього питання немає на порядку денному, зараз інший порядок денний, який рясніє іншими питаннями та проблемами, — відповів Пєсков.

Творець першої у світовій історії соціалістичної держави Ульянов (Ленін) помер 21 січня 1924 року. Йому було 53 роки. Жодних письмових розпоряджень щодо способу та місця поховання він не залишив.

Його тіло радянська влада забальзамувала на короткий термін, щоб усі охочі змогли прийти попрощатися з головою Раднаркому, надалі було ухвалено рішення про довготривале зберігання тіла Леніна.

Будівництво мавзолею у його нинішньому вигляді завершили у 1930 році. З 1953 по 1961 роки у мавзолеї знаходився саркофаг із тілом Сталіна. Надалі його винесли та поховали біля Кремлівської стіни.

У 1990 році Мавзолей Леніна включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО разом із Московським Кремлем та Красною площею.

У 2018 році президент РФ Путін порівняв тіло Леніна у Мавзолеї з мощами святих. У документальному фільмі «Валаам» він розповів, що вважає комуністичну ідеологію схожою на християнство, а кодекс будівельників комунізму — «сублімацією, примітивною витримкою з Біблії».

Леніна поклали до мавзолею — чим це відрізняється від мощей святих для православних та просто для християн? Мені кажуть: «Ні, у християнському світі немає такої традиції». Як же ні? На Афон їдьте, подивіться, там мощі святі є, та й тут теж святі мощі Сергія та Германа, — сказав тоді Путін.

Адвокат правнука Йосипа Сталіна Селіма Бенсаада просив про ексгумацію тіла Сталіна із поховання біля Кремля. За його словами, правнук хоче виконати волю діда і перепоховати його на Новодівичому цвинтарі Москви. Також він зацікавлений дізнатися, що спричинило смерть Сталіна.