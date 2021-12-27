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Ракурс
В Путіна відповіли на питання про поховання тіла Леніна

В Путіна відповіли на питання про поховання тіла Леніна

27 гру 2021, 10:12
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Влада Росії не має наміру винести забальзамоване тіло Володимира Ульянова (Леніна) з мавзолею на Красній площі у Москві.

Про це російському держагенству ТАСС повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков. В Пєскова запитали, чи можливе в найближчому майбутньому рішення про винесення тіла Леніна з мавзолею — наприклад, до століття від дня смерті першого радянського лідера у 2024 році.

Ні, таких планів нема. Цього питання немає на порядку денному, зараз інший порядок денний, який рясніє іншими питаннями та проблемами, — відповів Пєсков.

Творець першої у світовій історії соціалістичної держави Ульянов (Ленін) помер 21 січня 1924 року. Йому було 53 роки. Жодних письмових розпоряджень щодо способу та місця поховання він не залишив.

В Путіна відповіли на питання про поховання тіла Леніна

Його тіло радянська влада забальзамувала на короткий термін, щоб усі охочі змогли прийти попрощатися з головою Раднаркому, надалі було ухвалено рішення про довготривале зберігання тіла Леніна.

Будівництво мавзолею у його нинішньому вигляді завершили у 1930 році. З 1953 по 1961 роки у мавзолеї знаходився саркофаг із тілом Сталіна. Надалі його винесли та поховали біля Кремлівської стіни.

У 1990 році Мавзолей Леніна включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО разом із Московським Кремлем та Красною площею.

У 2018 році президент РФ Путін порівняв тіло Леніна у Мавзолеї з мощами святих. У документальному фільмі «Валаам» він розповів, що вважає комуністичну ідеологію схожою на християнство, а кодекс будівельників комунізму — «сублімацією, примітивною витримкою з Біблії».


Леніна поклали до мавзолею — чим це відрізняється від мощей святих для православних та просто для християн? Мені кажуть: «Ні, у християнському світі немає такої традиції». Як же ні? На Афон їдьте, подивіться, там мощі святі є, та й тут теж святі мощі Сергія та Германа, — сказав тоді Путін.

Адвокат правнука Йосипа Сталіна Селіма Бенсаада просив про ексгумацію тіла Сталіна із поховання біля Кремля. За його словами, правнук хоче виконати волю діда і перепоховати його на Новодівичому цвинтарі Москви. Також він зацікавлений дізнатися, що спричинило смерть Сталіна.

Джерело: Ракурс


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