Вбивство Кеннеді — у розсекречених документах знайшли зв'язок Освальда з КДБ

https://racurs.ua/ua/n164961-vbyvstvo-kennedi-u-rozsekrechenyh-dokumentah-znayshly-zv-yazok-osvalda-z-kdb.html

Ракурс

Джона Кеннеді, президента США, смертельно поранили пострілом з гвинтівки 22 листопада 1963 року.

Лі Харві Освальд, головний підозрюваний у вбивстві, за два місяці до пострілів у Далласі їздив до Мексики, де зустрічався з офіцерами КДБ. Про це йдеться в одному з майже 1,5 тис. документів у справі Кеннеді, розсекречених у США в грудні цього року.

BBC проаналізувала деякі з оприлюднених файлів, наприклад звіти ЦРУ, в яких розкриваються деталі операцій із зовнішнього спостереження за Освальдом.

Зустріч у Мехіко

26 вересня 1963 року Освальд вирушив до Мексики. Як зазначається у розсекреченому документі ЦРУ, він в’їхав у країну машиною, «стверджуючи, що він фотограф, живе в Новому Орлеані і прямує до Мехіко».

Нагадаємо, що з 1959 по 1963 роки Освальд жив у СРСР, де зустрів свою майбутню дружину Марину Прусакову.

ЦРУ щільно стежило за Освальдом під час його переміщень столицею Мексики. У звіті вказано навіть час кожного із трьох візитів Освальда до посольства Куби.

26 вересня або 28 вересня (у документах дата вказана не зовсім перебірливо) Освальд зустрівся у Мехіко зі співробітником посольства СРСР Валерієм Костиковим. Як йдеться у розсекречених документах ЦРУ, Костіков — досвідчений співробітник КДБ, який служить у 13-му управлінні. Воно, за даними американської розвідки, займалося замахами та підривною діяльністю.

Вже після вбивства Кеннеді ЦРУ встановило цілодобове спостереження за Костиковим, а також кількома співробітниками кубинської та радянської розвідки. Але, як повідомляється у звіті, це стеження «не показало нічого незвичайного».

Ветерани КДБ, які спілкувалися з Освальдом, відгукувалися про нього як про нервову і непередбачувану людину, непридатну для використання як агента.

Інформатори американських спецслужб серед співробітників КДБ стверджували, що СРСР не має жодного стосунку до Освальда, а Москва не причетна до вбивства американського президента. За даними поінформованих джерел ФБР у Радянському Союзі, «Кремль був у сум’ятті та шоці», дізнавшись про замах на Кеннеді, адже той вважав за необхідне покращення відносин між США та СРСР.

У розсекреченому раніше 73-сторінковому звіті ЦРУ йдеться, що низка співробітників спецслужби сумнівалася в тому, що Освальд був єдиним учасником цього злочину. ЦРУ відмовилося надати докладнішу інформацію про візит Освальда до Мексики.

Що далі із документами?

Приблизно 15 тис. документів про вбивство Кеннеді залишаються повністю або частково засекреченими. Відповідно до розпорядження президента Джо Байдена, вони будуть опубліковані не раніше грудня 2022 року.

Першу партію розсекречених документів у справі Кеннеді опублікували у 1992 році. Це сталося за рік після феноменального успіху фільму Олівера Стоуна «Джон Ф. Кеннеді. Постріли у Далласі». В основі картини лежить одна з конспірологічних теорій убивства Кеннеді.

Весь архів у справі Кеннеді мали розсекретити у 2017 році. Проте Трамп відклав публікацію до 2021 року, пославшись на прохання спецслужб США. Але й у 2021 році прориву не сталося.

Байден пообіцяв розсекретити більшу частину документів у справі Кеннеді, що залишилися, до грудня 2022 року. Але деякі папери, певне, залишаться неопублікованими назавжди.

Джерело: BBC