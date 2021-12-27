Убийство Кеннеди - в рассекреченных документах нашли связь Освальда с КГБ

https://racurs.ua/n164961-ubiystvo-kennedi-v-rassekrechennyh-dokumentah-nashli-svyaz-osvalda-s-kgb.html

Ракурс

Джон Кеннеди, президент США, был смертельно ранен выстрелом из винтовки 22 ноября 1963 года.

Ли Харви Освальд, главный подозреваемый в убийстве, за два месяца до выстрелов в Далласе ездил в Мексику, где встречался с офицерами КГБ.

Об этом говорится в одном из почти 1,5 тыс. документов по делу Кеннеди, которые были рассекречены в США в декабре этого года.

BBC проанализировала некоторые из обнародованных файлов, например, отчеты ЦРУ, в которых раскрываются детали операций по наружному наблюдению за Освальдом.

Встреча в Мехико

26 сентября 1963 года Освальд отправился в Мексику. Как отмечается в рассекреченном документе ЦРУ, он въехал в страну на машине, «утверждая, что он фотограф, живет в Новом Орлеане и направляется в Мехико».

Напомним, что с 1959 по 1963 годы Освальд жил в СССР, где встретил свою будущую жену — Марину Прусакову

ЦРУ плотно следило за Освальдом во время его перемещений по столице Мексики. В отчете указано даже время каждого из трех визитов Освальда в посольство Кубы.

26 сентября или 28 сентября (в документах дата указана не совсем разборчиво) Освальд встретился в Мехико с сотрудником посольства СССР Валерием Костиковым. Как говорится в рассекреченных документах ЦРУ, Костиков — опытный сотрудник КГБ, служащий в 13-м управлении. Оно, по данным американской разведки, занималось покушениями и подрывной деятельностью.

Уже после убийства Кеннеди ЦРУ установило круглосуточное наблюдение за Костиковым, а также за несколькими сотрудниками кубинской и советской разведки. Но, как сообщается в отчете, эта слежка «не показала ничего необычного».

Ветераны КГБ, общавшиеся с Освальдом, отзывались о нем как о нервном и непредсказуемом человеке, непригодным для использования в качестве агента.

Информаторы американских спецслужб из числа сотрудников КГБ утверждали, что СССР не имеет никакого отношения к Освальду и Москва не причастна к убийству американского президента. По данным информированных источников ФБР в Советском союзе, «Кремль был в смятении и шоке», узнав о покушении на Кеннеди, ведь тот считал необходимым улучшение отношений между США и СССР.

В рассекреченном ранее 73-страничном отчете ЦРУ говорится, что ряд сотрудников спецслужбы сомневались в том, что Освальд был единственным участником этого преступления.

ЦРУ отказалось предоставить более подробную информацию о визите Освальда в Мексику.

Что дальше с документами?

Около 15 тыс. документов об убийстве Кеннеди еще остаются полностью или частично засекреченными. В соответствии с распоряжением президента Джо Байдена, они будут опубликованы не ранее декабря 2022 года.

Первая партия рассекреченных документов по делу Кеннеди была опубликована в 1992 году. Это произошло через год после феноменального успеха фильма Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе». В основе картины лежит одна из конспирологических теорий убийства Кеннеди.

Весь архив по делу Кеннеди должны были рассекретить в 2017 году. Однако Трамп отложил публикацию до 2021 года, сославшись на просьбы спецслужб США. Но и в 2021 году прорыва не случилось.

Байден пообещал рассекретить большую часть оставшихся документов по делу Кеннеди к декабрю 2022 года. Но некоторые бумаги, видимо, останутся неопубликованными навсегда.

Источник: BBC