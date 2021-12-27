Российскую армию возле границ Украины учат противодействовать «байрактарам», фото - Минобороны

https://racurs.ua/n164960-rossiyskuu-armiu-vozle-granic-ukrainy-uchat-protivodeystvovat-bayraktaram-foto.html

Ракурс

Противодействовать «байрактарам» учат военнослужащих Вооруженных сил РФ во время учений, которые провели в Воронежской области — рядом с границей с Украиной.

Как свидетельствуют фото российского Минобороны, военные РФ готовятся противодействовать ударно-разведывательному БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства, стоящему на вооружении Вооруженных сил Украины. Их опубликовали, иллюстрируя учения офицерского состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

В частности, показан инструктаж российских военных у стенда «Противодействие штатными и приданными средствами РЭБ на БПЛА «Байрактар ​​TB2» (речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы), сообщает «Новынарня».

На плакате указана информация о диапазонах частот, использующих дрон для получения команд управления, передачи телеметрии и спутниковой навигации, а также перечень средств РЭС, находящихся в армии РФ и зоны их действия, указывает «Дефенс экспресс».

20-я общевойсковая армия развернута вблизи границ Украины. В учениях задействовали вертолеты Ми-24 и танки Т-72 устаревших версий. На некоторых из них установлены противоминные тралы.

Применили россияне и ИМР-2 (инженерную машину разграждения), предназначенную для создания путевых проходов через труднопроходимую местность и минные поля.

На учения приехал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

«Ракурс» сообщал ранее, что россияне накануне зимних праздников отвели часть войск от границы с Украиной.

Командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк заявлял, что беспилотники турецкого производства Bayraktar работают ежедневно на Донбассе. Боевые дроны задействованы в операции Объединенных сил, но не залетают на неподконтрольную украинскому правительству территорию. БПЛА проводят разведку и наблюдают за деятельностью пророссийских боевиков.