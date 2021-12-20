Беспилотники Bayraktar работают и по надводным целям. Фото:

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Ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar действуют не только на суше, но и на море.

В июле 2021 года Военно-морские силы Украины получили беспилотный комплекс «Байрактар». Задача боевого дрона — выслеживание надводной обстановки. Беспилотный комплекс может использоваться не только на Черном и Азовском морях, но и на суше, вместе с комплексом Воздушных сил ВСУ. Об этом заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью УНИАН.

То есть мы уже имеем такой большой, далекий глаз, который наблюдает за обстановкой на море. Он может применяться, в том числе, по надводным целям. То есть и для предотвращения каких — то гибридных угроз, диверсионных групп, по катерам, которые движутся на больших скоростях… Комплекс может уничтожать все это своими авиационными бомбами, — отметил он.

По словам Неижпапы, радиус работы «флотского» Bayraktar больше, чем у беспилотников Воздушных сил, поскольку это модернизированная версия. В ВМС этот дрон получил название «Баклан». Военные, управляющие БПЛА, прошли полный курс подготовки в Турции. Сейчас эскадрилья, которая сформирована, готова выполнять задачи и днем, и ночью.

Украинский флот благодаря «Байрактару» закрывает южную часть зоны ООС. Дрон может вылетать на задание, как вооруженным, так и без оружия.

Он вооружается в зависимости от задачи, которая ставится. Это первое. Во-вторых, самолет в процессе работы может быть передан другому летчику. То есть поднять его в воздух может один, а в другом месте принять может другой…, — отметил он и добавил, что корабельный пункт управления позволяет передать управление беспилотником на один из кораблей ВМС и таким образом увеличить дальность его полета.

Неижпапа добавил, что «Байрактары», которые в ближайшее время поступят воздушным силам, имеют такие же характеристики, как тот, что есть сейчас в ВМС Украины.

Напомним, командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк заявил, что беспилотники турецкого производства Bayraktar ежедневно работают на Донбассе. Боевые дроны задействованы в операции Объединенных сил, но не залетают на неподконтрольную украинскому правительству территорию. БПЛА ведут разведку и наблюдают за деятельностью пророссийских боевиков.

Источник: УНИАН