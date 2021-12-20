Безпілотники Bayraktar працюють і по надводних цілях. Фото:

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Ударні безпілотники турецького виробництва Bayraktar діють не лише на суходолі, але й на морі.

У липні 2021 року Військово-морські сили України отримали безпілотний комплекс «Байрактар». Завдання бойового дрона — висліджування надводної обстановки. Безпілотний комплекс може використовуватись не лише на Чорному та Азовському морях, а й на суходолі, разом з комплексом Повітряних сил ЗСУ. Про це заявив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа в інтерв’ю УНІАН.

Тобто ми вже маємо таке велике, далеке око, яке спостерігає за обстановкою на морі. Він може застосовуватися, в тому числі, по надводних цілях. Тобто і для запобігання якихось гібридних загроз, диверсійних груп, по катерах, які рухаються на великих швидкостях… Комплекс може знищувати все це своїми авіаційними бомбами, — зазначив він.

За словами Неїжпапи, радіус роботи «флотського» Bayraktar більший, ніж у безпілотників Повітряних сил, оскільки це модернізована версія. У ВМС цей дрон отримав назву «Баклан». Військові, які керують БПЛА, пройшли повний курс підготовки в Туреччині. Зараз ескадрилья, яка сформована, готова виконувати завдання і вдень, і вночі.

Український флот завдяки «Байрактару» закриває південну частину зони ООС. Дрон може вилітати на завдання, як озброєним, так і без зброї.

Він озброюється в залежності від завдання, яке ставиться. Це перше. По-друге, літак в процесі роботи може бути переданий іншому льотчику. Тобто підняти його в повітря може один, а в іншому місці прийняти може інший…, — зазначив він і додав, що корабельний пункт керування дозволяє передати управління безпілотником на один із кораблів ВМС і таким чином збільшити дальність його польоту.

Неїжпапа додав, що «Байрактари», які найближчим часом надійдуть Повітряним силам, мають такі ж характеристики, як той, що є зараз у ВМС України.

Нагадаємо, командувач операцією Об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що безпілотники турецького виробництва Bayraktar щодня працюють на Донбасі. Бойові дрони задіяні в операції Об'єднаних сил, але не залітають на непідконтрольну українському уряду територію. БПЛА ведуть розвідку та спостерігають за діяльністю проросійських бойовиків.

Джерело: УНІАН