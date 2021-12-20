Окупанти. Фото:

https://racurs.ua/ua/n164680-okupanty-zasypaut-smittyam-ozero-v-krymu-yake-vryatuvalo-yih-torik-vid-posuhy-video.html

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У Криму окупанти засипають водоймище сміттям — озеро в Інкерманському кар'єрі засипають самоскидами.

Раніше це місце вважалось визначною пам’яткою. Про це повідомляє Асоціація з реінтеграції Криму на своїй сторінці в Facebook.

На відео можна спостерігати, як до кар'єру поблизу Свято-Климентівського монастиря під’їжджає самоскид та скидає в озеро сміття. А також видно гори будівельних відходів на березі водойми.

Повідомляється, що водойма сягає 20 метрів глибиною. Вона виникла на місці штолень, прорубаних майже дві тисячі років тому. Поруч із цим озером знаходяться руїни середньовічної фортеці Каламіта та Свято-Климентівський монастир.

До цього окупаційна влад відкачувала воду з Інкерманського озера для того, аби використовувати його як резервне водопостачання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російську акторку, яка незаконно відвідувала окупований Крим, прикордонники не впустили до України. Громадянка РФ прибула в Бориспіль авіарейсом із Варшави. Правоохоронці з’ясували, що 32-річна росіянка прямувала в Україну, щоб узяти участь у зніманнях.