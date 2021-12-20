Окупанти. Фото:

https://racurs.ua/n164680-okkupanty-zasypaut-musorom-ozero-v-krymu-kotoroe-spaslo-ih-ot-zasuhi-video.html

Ракурс

В Крыму оккупанты засыпают водоем мусором — озеро в Инкерманском карьере засыпают самосвалами.

Раньше это место считалось достопримечательностью. Об этом сообщает Ассоциация по реинтеграции Крыма на своей странице в Facebook.

На видео можно наблюдать, как к карьеру вблизи Свято-Климентовского монастыря подъезжает самосвал и сбрасывает в озеро мусор. А также видны горы строительных отходов на берегу водоема.

Сообщается, что водоем достигает 20 метров глубиной. Он возник на месте штолена, прорубленного почти две тысячи лет назад. Рядом с этим озером находятся руины средневековой крепости Каламита и Свято-Климентовский монастырь.

До этого оккупационные власти откачивали воду из Инкерманского озера для того, чтобы использовать его как резервное водоснабжение.

Напомним, ранее мы сообщали, что российскую актрису, незаконно посещавшую оккупированный Крым, пограничники не впустили в Украину. Гражданка РФ прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы. Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках.