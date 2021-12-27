Коронавирус в Украине — показатели за выходные упали к уровню сентября

https://racurs.ua/n164959-koronavirus-v-ukraine-pokazateli-za-vyhodnye-upali-k-urovnu-sentyabrya.html

Ракурс

За сутки 26 декабря в Украине зафиксировано 1 тыс. 864 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В больницы с коронавирусом попали 1 тыс. 53 человека. Умерли от осложнений 178 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 млн. 646 тыс. 988 человек, летальных случаев — 94 тыс. 971.

Такие показатели заболеваемости соответствуют сентябрьским, когда в Украине только начиналась новая ковид-вспышка. Отметим, что данные за выходные дни обычно отклоняются в сторону уменьшения из-за незначительного количества тестирований.

«Ракурс» сообщал, что пока в стране только две области не могут перейти из красной в желтую эпидемическую зону безопасности.

За сутки 29 тыс. 476 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 8 тыс. 776 человек, вторую — 20 тыс. 434 человека, дополнительную дозу получили 88 человек, ревакцинальную дозу — 178 человек.

Медики напоминают, что 1−2 января центры вакцинации не будут работать.