Коронавірус в Україні - показники за вихідні впали до рівня вересня

https://racurs.ua/ua/n164959-koronavirus-v-ukrayini-pokaznyky-za-vyhidni-vpaly-do-rivnya-veresnya.html

Ракурс

За добу 26 грудня в Україні зафіксовано 1 тис. 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

В лікарні з коронавірусом потрапили 1 тис. 53 особи. Померли від ускладнень 178 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 млн 646 тис. 988 осіб, летальних випадків — 94 тис. 971.

Такі показники захворюваності відповідають вересневим, коли в Україні щойно починався новий ковід-спалах. Відзначимо, що дані за вихідні дні зазвичай відхиляються у сторону зменшення через незначну кількість тестувань.

«Ракурс» повідомляв, що поки в країні тільки дві області не можуть перейти із червоної у жовту епідемічну зону безпеки.

За добу 29 тис. 476 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 8 тис. 776 людей, другу дозу — 20 тис. 434 людини, додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну дозу — 178 людей.

Медики нагадують, що 1−2 січня центри вакцинації не працюватимуть.