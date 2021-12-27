Вчені Канади додали мамонтам п'ять тисяч років життя

https://racurs.ua/ua/n164958-vcheni-kanady-dodaly-mamontam-p-yat-tysyach-rokiv-jyttya.html

Ракурс

У Канаді знайшли мамонтову ДНК віком п’ять тисяч років.

Раніше вважалося, що мамонти вимерли близько 10−12 тис років тому, причому вимерли досить швидко. У новій статті в Nature співробітники Університету Макмастера та Університету Альберти пишуть про мамонтів з території Юкон — тут вони також прожили ще близько 5 тис. років після свого «офіційного» вимирання.

Цих мамонтів, як і мамонтів із острова Врангеля, знайшли за ДНК. Вони, як і всі живі істоти, постійно втрачали величезну кількість клітин разом із клітинною ДНК. Вочевидь, більшість скинутої органіки розкладалася мікроорганізмами, але частина її залишалася похованою у грунті. Нині цю ДНК навчилися вилучати з доісторичних археологічних пластів, отже, її можна прочитати, не переплутавши з іншою ДНК.

В археологічних шарах віком п’ять тисяч років дослідники виявили ДНК вовняних мамонтів та коней. Юкон — не острів, тобто близько 5 тис років тому мамонти ходили і по материку. Вчені припускають, що в майбутньому вдасться знайти і п’ятитисячолітні мамонтові кістки, хоча якщо врахувати, що вони тоді все-таки вже вимирали, їх останки мають бути вкрай рідкісні.

Вважається, що американські коні зникли також близько 12 тис. років тому. Згодом вони з’явилися знову тільки вже як домашні тварини. Можливо, що аналіз доісторичної ДНК із ґрунту змусить змінити терміни вимирання та інших стародавніх тварин.

Про причини вимирання мамонтів вчені й досі сперечаються. Хтось каже, що в цьому «досягнули успіху» люди (через яких зникли не тільки мамонти, а й вся так звана мегафауна), інші вважають, що звинувачувати у вимиранні мамонтів слід насамперед клімат. В одній із робіт журналу Nature говорилося, що через потепління, що трапилося близько 12 тис. років тому, грунт став надто вологим, і мамонтам почало не вистачати звичних рослин для їжі.

У тій самій статті говорилося й те, що де-не-де, наприклад, на острові Врангеля, мамонти жили ще не одну тисячу років, тобто в часі вони цілком могли застати перші єгипетські піраміди. Кілька років тому те саме писали про мамонтів з острова Св. Павла, що поряд з Аляскою — тут вони зникли близько 5,6 тис. років тому. Це означає, що, говорячи про вимирання мамонтів 10−12 тис. років тому, потрібно робити уточнення, що тоді вимерла їхня основна маса.

Джерело: Nature