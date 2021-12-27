Ученые Канады добавили мамонтам пять тысяч лет жизни

В Канаде нашли мамонтовую ДНК возрастом пять тысяч лет.

Раньше считалось, что мамонты вымерли около 10−12 тыс. лет назад, причём вымерли довольно быстро. В новой статье в Nature сотрудники Университета Макмастера и Университета Альберты пишут о мамонтах с территории Юкон — здесь они тоже прожили ещё около 5 тыс. лет после своего «официального» вымирания.

Этих мамонтов, как и мамонтов с острова Врангеля, нашли по ДНК. Мамонты, как и все живые существа, постоянно теряли огромное количество клеток вместе с клеточной ДНК. Разумеется, большая часть сброшенной органики разлагалась микроорганизмами, но какая-то часть её оставалась погребённой в почве. Сейчас эту ДНК научились извлекать из доисторических археологических пластов так, что её можно прочесть, не перепутав с другой ДНК.

В археологических слоях возрастом пять тысяч лет исследователи обнаружили ДНК шерстистых мамонтов и лошадей. Юкон — не остров, то есть около 5 тыс. лет назад мамонты ходили и по материку. Ученые предполагают, что в будущем удастся найти и пятитысячелетние мамонтовые кости, хотя если учесть, что они тогда всё-таки уже вымирали, их останки того времени должны быть крайне редки.

Считается, что американские лошади исчезли также около 12 тыс. лет назад, и появились снова только уже в качестве домашних животных. Возможно, что анализ доисторической ДНК из почвы заставит сдвинуть сроки вымирания и других древних животных.

О причинах вымирания мамонтов ученые до сих пор спорят. Кто-то говорит, что в этом «преуспели» люди (из-за которых исчезли не только мамонты, но и вся так называемая мегафауна), другие считают, что винить в вымирании мамонтов следует прежде всего климат. В одной из работ журнала Nature говорилось, что из-за потепления, случившегося около 12 тыс. лет назад, почва стала слишком влажной, и мамонтам стало не хватать привычных растений для еды.

В той же самой статье говорилось и то, что кое-где — например, на острове Врангеля — мамонты жили ещё не одну тысячу лет, то есть во времени они вполне могли застать первые египетские пирамиды. Несколько лет назад то же самое писали о мамонтах с острова Св. Павла, что рядом с Аляской — здесь они исчезли около 5,6 тыс. лет назад. Это значит, что, говоря про вымирание мамонтов 10−12 тыс. лет назад, нужно делать уточнение, что тогда вымерла основная их масса.