Російську арміію біля кордону України навчають протидіяти “байрактарам” (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n164960-rosiysku-armiiu-bilya-kordonu-ukrayiny-navchaut-protydiyaty-bayraktaram-foto.html

Ракурс

Протидіяти «байрактарам» навчають військовослужбовців Збройних сил РФ під час навчань, які провели у Воронезькій області — це поруч із кордоном з Україною.

Як свідчать фото російського Міноборони, військові РФ готуються протидіяти ударно-розвідувальному БПЛА Bayraktar TB2 турецького виробництва, що стоїть на озброєнні Збройних сил України. Їх опублікували, ілюструючи навчання офіцерського складу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу.

Зокрема, показано інструктаж російських військових біля стенду «Противодействие штатными и приданными средствами РЭБ на БПЛА «Байрактар TB2» (ідеться про засоби радіоелектронної боротьби), повідомляє «Новинарня».

На плакаті вказано інформацію щодо діапазонів частот, які використовує дрон для отримання команд керування, передачі телеметрії та супутникової навігації, а також перелік засобів РЕБ, які знаходяться в армії РФ та зони їхньої дії, вказує «Дефенс експрес».

20-а загальновійськова армія розгорнута поблизу кордонів України. У навчаннях задіяли вертольоти Мі-24 і танки Т-72 застарілих версій. На деяких із них встановлені протимінні трали.

Застосували росіяни й ІМР-2 (інженерну машину розгородження), що призначена для створення колійних проходів через важкопрохідну місцевість та мінні поля.

На навчання приїхав командувач військ Західного військового округу генерал-полковник Олександр Журавльов.

«Ракурс» повідомляв раніше, що росіяни напередодні зимових свят відвели частину військ від кордону з Україною.

Командувач операцією Об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що безпілотники турецького виробництва Bayraktar щодня працюють на Донбасі. Бойові дрони задіяні в операції Об'єднаних сил, але не залітають на непідконтрольну українському уряду територію. БПЛА ведуть розвідку та спостерігають за діяльністю проросійських бойовиків.