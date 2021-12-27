У Путина ответили на вопрос о захоронении тела Ленина

https://racurs.ua/n164962-u-putina-otvetili-na-vopros-o-zahoronenii-tela-lenina.html

Ракурс

Власти России не намерены выносить забальзамированное тело Владимира Ульянова (Ленина) из мавзолея на Красной площади в Москве.

Об этом российскому госагенству ТАСС сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков. У Пескова спросили, возможно ли в ближайшем будущем решение о вынесении тела Ленина из мавзолея — например, к столетию со дня смерти первого советского лидера в 2024 году.

Нет, таких планов нет. Этого вопроса нет в повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами, — ответил Песков.

Создатель первого в мировой истории социалистического государства Ульянов (Ленин) скончался 21 января 1924 года. Ему было 53 года. Никаких письменных распоряжений о способе и месте захоронения он не оставил.

Его тело советские власти забальзамировали на короткий срок, чтобы все желающие смогли прийти проститься с председателем Совнаркома, в дальнейшем было принято решение о долговременном хранении тела Ленина.

Строительство мавзолея в его нынешнем виде было завершено в 1930 году. С 1953 по 1961 год в мавзолее находился саркофаг с телом Сталина. В дальнейшем его вынесли и похоронили у Кремлевской стены.

В 1990 году Мавзолей Ленина был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Московским Кремлем и Красной площадью.

В 2018 году президент РФ Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых. В документальном фильме «Валаам» он рассказал, что считает коммунистическую идеологию похожей на христианство, а кодекс строителей коммунизма — «сублимацией, примитивной выдержкой из Библии».

Ленина положили в мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных и просто для христиан? Мне говорят: «Нет, в христианском мире нет такой традиции». Как же нет? На Афон езжайте, посмотрите, там мощи святые есть, и здесь тоже святые мощи Сергея и Германа, — сказал тогда Путин.

Адвокат правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада просил об эксгумации тела Сталина из захоронения у Кремля. По его словам, правнук хочет исполнить волю деда и перезахоронить его на Новодевичьем кладбище Москвы. Также он заинтересован узнать, что повлекло смерть Сталина.