На кордоні з Росією з’явилось 100 км колючого дроту. Фото: Суспільне

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На кордоні з Росією звели 100 км паркану в Луганській області. Його висота — 2 м, паркан обтягнули колючим дротом.

Також на кордоні встановили 15 камер відеоспостереження та чотири оперативні центри. Починається паркан ще в Харківській області, повідомляє «Суспільне».

Село Розсипне знаходиться за 200 км від лінії розмежування, в ньому проживає 350 осіб. Поки не було паркану, місцеві перетинали кордон навпростець.

Рів та контрольно-слідова смуга, які облаштовані на кордоні, допомагають відслідкувати та затримати порушників кордону. Втримати наступ вони не зможуть. Камери допоможуть відслідкувати наближення важкої техніки до українських кордонів.

За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, щоб захистити кордон Луганської області від вторгнення Російської Федерації, особового складу Збройних сил та техніки вистачить.

Він додав, що до кінця цього року Луганська ОДА опублікує план евакуації населення у разі повномасштабного наступу Російської Федерації.

Ветеранів АТО на сьогодні орієнтовно 400 тис. людей. Нехай частина, буквально 30% піде знову захищати Батьківщину. Ми регулярно проводимо збори та тренування, люди чітко розуміють, що вони повинні робити, — заявив Гайдай.

Нагадаємо, що проросійські бойовики перешкоджали роботі Організації з безпеки й співробітництва в Європі у Луганській області.

У суботу, 25 грудня, в районі Золотого окупанти з самопроголошеної Луганської народної республіки не пропустили спостерігачів. А поблизу Станиці Луганської бойовики затримали їх прохід в непідконтрольні Україні райони.

Джерело: «Суспільне»