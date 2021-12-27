ДТП. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n164973-dtp-na-zakarpatti-p-yanyy-vodiy-nayihav-na-ditey-ie-zagyblyy-foto.html

Ракурс

ДТП у Закарпатській області скоїв п’яний водій, наїхавши на двох дітей. На жаль, дев’ятирічний хлопчик помер на місці, восьмирічного госпіталізували до лікарні.

Інцидент трапився в неділю, 26 грудня, близько 20.00 в селі Серне. Водія затримали правоохоронці, повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.

Відомо, що 34-річний водій автомобіля Audi, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох малолітніх пішоходів. Хлопчики стояли на правому краю проїжджої частини.

Після цього зловмисник, не зупиняючись, продовжив рух та через 300 м в’їхав у огорожу. Зараз водій перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває слідство, чоловіку загрожує 10 років за ґратами.

«Ракурс» повідомляв, що ДТП в Одеській області забрала життя двох людей. Внаслідок смертельної аварії зіткнулися три вантажівки. Трагедія сталася 22 грудня близько 20.00 на автошляху Одеса-Вознесенськ біля селища Доброслав.