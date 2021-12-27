Голова Єврокомісії повідомила відсоток вакцинованих у річницю кампанії в Європі

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У Євросоюзі вакциновано понад 78% дорослого населення за минулий рік. Про це повідомила 27 грудня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Сьогодні виповнюється рік від початку програми вакцинації у Європі. Фон дер Ляйєн розповіла, що Євросоюз має у своєму розпорядженні достатню кількість вакцини для всіх, включаючи третю дозу, в умовах поширення штаму «Омікрон».

Ми висловлюємо подяку працівникам охорони здоров’я та волонтерам, які забезпечували безпеку нас та наших спільнот у ці часи, — заявила голова ЄК.

За її словами, вакцинація, у тому числі посилююча доза вакцини, залишається кращим способом боротьби з пандемією коронавірусу.

До останнього часу в ЄС було схвалено для використання чотири вакцини проти COVID-19 — Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

20 грудня Європейське агентство з лікарських засобів на позачерговому засіданні рекомендувало використовувати на території ЄС американську вакцину проти коронавірусу компанії Novavax. Постачання цієї вакцини стартують вже на початку 2022 року.

Тим часом відділення інтенсивної терапії в лікарнях регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег працюють на межі своїх можливостей на тлі високого рівня захворюваності на коронавірус, повідомляють французькі ЗМІ.

У Європі рекордно високі рівні зараження COVID-19 через «Омікрон». У Провансі заповнено 99% місць у палатах реанімації, деяких пацієнтів транспортують до інших регіонів країни. У сусідньому регіоні Овернь-Рона-Альпи система охорони здоров’я також завантажена: зайнято 80% місць у відділеннях реанімації.

25 грудня у Франції виявили понад 100 тис. нових випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник у країні за весь час пандемії.

У понеділок президент Франції Еммануель Макрон проводить у режимі відеоконцеренції засідання за участю Кабінету міністрів, на якому, як очікується, буде представлений законопроект про заміну «санітарної перепустки» «вакцинною перепусткою» з середини січня.

Раніше вчені рекомендували запровадити обов’язкову бустерну дозу.