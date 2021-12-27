В Україні штрафуватимуть за вказання статі у вакансіях

https://racurs.ua/ua/n164971-v-ukrayini-shtrafuvatymut-za-vkazannya-stati-u-vakansiyah.html

Ракурс

Правила подачі та реклами вакансій в Українізмінюються. Віднині в країні штрафуватимуть за вказання статі у вакансіях.

З 8 січня 2022 року роботодавці, які під час пошуку співробітника будуть вказувати бажану стать людини — «лише чоловіки/жінки», а також вік, національність, віросповідання, будуть оштрафовані згідно зі ст. 24 Закону України «Про рекламу».

Винятком буде тільки специфічна робота, яка може виконуватись виключно особами певної статі.

Нова редакція статті 24−1 (Реклама послуг із працевлаштування) зазначає:

Забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Штраф становить 10-разовому розміру мінімальної зарплати.

Наразі мінімалка в Україні становить 6,5 тис. грн, а з 1 жовтня 2022 року — 6,7 тис. грн.

Право накласти штраф має Держпраці за результатами перевірки. Сплатити штраф необхідно протягом 15 днів після накладення.

Закон про внесення змін до закону «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі президент україни підписав 10 вересня 2021 року.