В Украине будут штрафовать за указание пола в вакансиях

https://racurs.ua/n164971-v-ukraine-budut-shtrafovat-za-ukazanie-pola-v-vakansiyah.html

Ракурс

Правила подачи и рекламы вакансий в Украине меняются. Отныне в стране будут штрафовать за указание пола в вакансиях.

С 8 января 2022 года работодатели, которые при поиске сотрудника будут указывать желаемый пол человека — «лишь мужчины/женщины», а также возраст, национальность, вероисповедание, будут оштрафованы согласно ст. 24 Закона Украины «О рекламе».

Исключение составляет только специфическая работа, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола.

Новая редакция статьи 24−1 (Реклама услуг по трудоустройству) изложена в такой форме:

Запрещается в рекламе о вакансиях (прием на работу) указывать возраст кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования, предпочитающие женского или мужского пола, представителей определенной расы, цвета кожи (кроме случаев, определенных законодательством, и случаев специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола), в отношении политических, религиозных и других убеждений, членства в профессиональных союзах или других объединениях граждан, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам.

Штраф составляет 10-кратный размер минимальной зарплаты.

В настоящее время минималка в Украине составляет 6,5 тыс. грн, а с 1 октября 2022 года — 6,7 тыс. грн.

Право наложить штраф будет у Гоструда — по результатам проверки. Уплатить штраф необходимо в течение 15 дней после наложения.

Закон о внесении изменений в закон «О рекламе» по противодействию дискриминации по признаку пола президент подписал 10 сентября 2021 года.