Глава Еврокомиссии сообщила процент вакцинированных от COVID-19 в Европе

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В Евросоюзе вакцинировано более 78% взрослого населения за прошлый год. Об этом сообщила 27 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сегодня исполняется год с начала программы вакцинации в Европе. Фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз располагает достаточным количеством вакцины для всех, включая третью дозу, в условиях распространения штамма «Омикрон».

Мы выражаем благодарность работникам здравоохранения и волонтерам, которые обеспечивали безопасность нас и наших сообществ в это время, — заявила глава ЕК.

По ее словам, вакцинация, в том числе усиливающая доза вакцины, остается самым лучшим способом борьбы с пандемией коронавируса.

До последнего времени в ЕС были одобрены для использования четыре вакцины против COVID-19 — Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

20 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам на внеочередном заседании рекомендовало использовать на территории ЕС американскую вакцину против коронавируса компании Novavax. Снабжение этой вакцины стартует уже в начале 2022 года.

Тем временем отделения интенсивной терапии в больницах региона Прованс-Альпы-Лазурный берег работают на грани своих возможностей на фоне высокого уровня заболеваемости коронавирусом, сообщают французские СМИ.

В Европе рекордно высокие уровни заражения COVID-19 из-за «Омикрона». В Провансе заполнено 99% мест в палатах реанимации, некоторых пациентов транспортируют в другие регионы страны. В соседнем регионе Овернь-Рона-Альпы система здравоохранения также загружена: занято 80% мест в отделениях реанимации.

25 декабря во Франции было выявлено более 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель в стране за все время пандемии.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон проводит в режиме видеоконцеренции заседание с участием Кабинета министров, на котором, как ожидается, будет представлен законопроект о замене «санитарного пропуска» «вакцинным пропуском» с середины января.

Ранее ученые рекомендовали ввести обязательную бустерную дозу.