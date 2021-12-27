Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ДТП. Фото: 5 канал

ДТП на Закарпатье — пьяный водитель наехал на детей, есть погибший (ФОТО)

27 дек 2021, 15:24
999

ДТП в Закарпатской области совершил пьяный водитель, наехав на двоих детей. К сожалению, девятилетний мальчик умер на месте, восьмилетнего госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 декабря, около 20.00 в селе Серне. Водителя задержали правоохранители, сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Известно, что 34-летний водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двух малолетних пешеходов. Мальчики стояли на правом краю проезжей части.

После этого злоумышленник, не останавливаясь, продолжил движение и через 300 м въехал в ограждение. Сейчас водитель находится в изоляторе временного содержания. Продолжается следствие, мужчине грозит 10 лет за решеткой.


«Ракурс» сообщал, что ДТП в Одесской области унесло жизни двух человек. В результате смертельной аварии столкнулись три грузовика. Трагедия произошла 22 декабря около 20.00 на автодороге Одесса-Вознесенск возле поселка Доброслав.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров