ДТП. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n164973-dtp-na-zakarpate-pyanyy-voditel-naehal-na-detey-est-pogibshiy-foto.html

Ракурс

ДТП в Закарпатской области совершил пьяный водитель, наехав на двоих детей. К сожалению, девятилетний мальчик умер на месте, восьмилетнего госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 декабря, около 20.00 в селе Серне. Водителя задержали правоохранители, сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Известно, что 34-летний водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двух малолетних пешеходов. Мальчики стояли на правом краю проезжей части.

После этого злоумышленник, не останавливаясь, продолжил движение и через 300 м въехал в ограждение. Сейчас водитель находится в изоляторе временного содержания. Продолжается следствие, мужчине грозит 10 лет за решеткой.

«Ракурс» сообщал, что ДТП в Одесской области унесло жизни двух человек. В результате смертельной аварии столкнулись три грузовика. Трагедия произошла 22 декабря около 20.00 на автодороге Одесса-Вознесенск возле поселка Доброслав.