28 декабря – какой церковный праздник и кто отмечает день ангела. Фото: newch.tv

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Праздник 28 декабря — Международный день кино. Это профессиональный праздник всех тех, кто работает в области кинопроизводства.

Кинематограф появился еще в XIX веке и сразу стал очень популярен. Благодаря изобретению братьев Люмьеров люди смогли находиться в совершенно иной реальности — по ту сторону экрана. Сейчас кино является не только развлечением и высоким искусством, но и возможностью донести до человечества что-то важное.

28 декабря также отмечают День игры в карты. Интересно, что родиной игры в карты считается Китай. Главной чертой любой игры в карты является случайность. Ведь карты почти всегда раздаются в случайном порядке. Поэтому колоду всегда нужно перетасовываться после каждой игры.

Кроме того, 28 декабря в мире отмечают День календаря. В этот день в 1708 году по инициативе Петра I был издан первый гражданский календарь под редакцией графа Якова Браса.

Православная церковь чтит память святого Трифона. Он считается покровителем моряков. Трифону молятся в случае опасности. Все, кто связан с морем стараются 28 декабря поставить в церкви свечу святому. Именины празднуют Василий, Илларион, Александр, Павел, Степан и Трифон.

День истории: