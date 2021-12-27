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Ракурс
28 декабря – какой церковный праздник и кто отмечает день ангела. Фото: newch.tv

28 декабря — какой церковный праздник и кто отмечает день ангела

27 дек 2021, 21:50
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Праздник 28 декабря — Международный день кино. Это профессиональный праздник всех тех, кто работает в области кинопроизводства.

Кинематограф появился еще в XIX веке и сразу стал очень популярен. Благодаря изобретению братьев Люмьеров люди смогли находиться в совершенно иной реальности — по ту сторону экрана. Сейчас кино является не только развлечением и высоким искусством, но и возможностью донести до человечества что-то важное.

28 декабря также отмечают День игры в карты. Интересно, что родиной игры в карты считается Китай. Главной чертой любой игры в карты является случайность. Ведь карты почти всегда раздаются в случайном порядке. Поэтому колоду всегда нужно перетасовываться после каждой игры.

Кроме того, 28 декабря в мире отмечают День календаря. В этот день в 1708 году по инициативе Петра I был издан первый гражданский календарь под редакцией графа Якова Браса.

Православная церковь чтит память святого Трифона. Он считается покровителем моряков. Трифону молятся в случае опасности. Все, кто связан с морем стараются 28 декабря поставить в церкви свечу святому. Именины празднуют Василий, Илларион, Александр, Павел, Степан и Трифон.


День истории:

  • 1065 год — в Лондоне основали Вестминстерское аббатство;
  • 1845 год — в Киеве создали Кирилло-Мефодиевское общество;
  • 1869 год — американец Уильям Финли Сэмпл запатентовал жевательную резинку;
  • 1895 год — в Париже братья Люмьеры проводят первый в мире платный киносеанс;
  • 1942 год — в ходе Второй мировой войны японская авиация начинает бомбардировку города Калькутта в Индии;
  • 1983 год — создан Шацкий национальный природный парк;
  • 1991 — независимость Украины признают Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония.

Источник: Ракурс


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