Петр Порошенко. Фото: УП

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Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер «Европейской солидарности» вернется в Украину в первой половине января.

Он заявил, что не собирается согласовывать свой график с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в интервью «5 каналу».

В первой половине января я точно, в соответствии со своим графиком, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. Я дам ответы на все вопросы и относительно государственной измены, и финансирования терроризма, — рассказал политик

Полную версию интервью Порошенко обещают обнародовать во вторник, 28 декабря.

Напомним, что Петр Порошенко подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Его обвиняют в организации преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий. Кроме того, политик якобы способствовал террористическим организациям ЛНР и ДНР.

По мнению следствия, своими действиями Порошенко поставил энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Это подорвало экономическую безопасность государства в 2014—2015 годах и позволило России вмешиваться во внутренние дела Украины.

Также политик был повторно вызван на допрос в ГБР на 23 декабря. В ответ Порошенко записал видео из Варшавы, в котором ответил на предъявленное ему подозрение в государственной измене. Он пообещал вернуться в Украину и прийти к следователям, но уже в следующем году.

По словам адвоката пятого президента, подозрение Порошенко должна вручать лично генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая неожиданно ушла в отпуск.

24 декабря информацию о согласовании Петру Порошенко меры пресечения в виде ареста подтвердил Офис генпрокурора. В ведомстве согласовали ходатайство об аресте с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.