С 2222 годом – Кличко рассмешил новой оговоркой. Фото: КГГА

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Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, во время поздравления с наступающим Новым годом перенес человечество в далекое будущее.

Политик сделал несколько попыток назвать год, который весь мир будет встречать уже через несколько дней, но они оказались безуспешными. Курьезное видео с поздравлением появилось в сети.

С хорошим настроением встречаем 2220… 2222 год, — сказал Кличко, пытаясь исправить ошибку в подсчетах.

Как известно, мэр столицы постоянно «балует» украинцев словесными казусами. В частности, новая сезонная оговорка мэра Киева родилась 5 декабря, когда заявил, что коммунальщики будут посыпать дороги снегом.

Снегопады всегда приводят к транспортному коллапсу. Все службы начеку. Будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро и днем, и ночью, — оговорился тогда Виталий Кличко.

Напомним, что в ноябре прошлого года Кличко представил иллюстрированную книгу со своими речевыми ошибками, которые стали мемами. Туда вошли такие фразы: «не все могут смотреть в завтрашний день», «уставший мост», «чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть».

Тогда мэр Киева говорил о своем умении смеяться над собой. При этом он отметил, что шутки «95 квартала» смешными не считает.

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