Лукашенко убирает из Конституции безъядерный статус Беларуси. Фото: Reuters

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Ракурс

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, собирается изменить Конституцию страны.

Белорусам предложили высказать свое мнение относительно проекта обновленной Конституции. Документ появился на сайте национального правового интернет-портала.

Из Конституции хотят убрать обязательства Беларуси сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным. При этом указывается, что страна исключает «военную агрессию» со своей территории в отношении других стран.

Также, согласно, новым правкам, президент Беларуси, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту.

В новой редакции предлагают сузить полномочия президента. При этом орган, ранее имевший декларативный статус — Всебелорусское народное собрание — может получить более широкие полномочия, чем парламент.

Конституционный референдум намечен на февраль 2022 года, однако его конкретная дата пока не объявлена.

Напомним, что Конституция Беларуси была принята в 1994 году. Лукашенко уже дважды изменял ее (в 1996 и 2004 годах), расширяя собственные полномочия. О новых поправках в основной закон он периодически говорил с 2016 года, но после протестов в Беларуси в 2020 году эта тема стала возникать все чаще.

По словам Лукашенко, ему приносили несколько вариантов новой Конституции, но он все отклонял. В июле 2021 года проект поправок в основной закон даже был опубликован, но Лукашенко велел доработать и его.