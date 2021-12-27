Сколько россиян переселилось в Крым, рассказали в СНБО. Фото: СНБО

https://racurs.ua/n164980-skolko-rossiyan-pereselilos-v-krym-rasskazali-v-snbo.html

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Крым, оккупированный Россией на украинский полуостров, активно заселяют граждане Российской Федерации.

Украинская разведка сообщает о более полумиллиона перевезенных россиян на оккупированный полуостров. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он добавил, что страна-агрессор создает в Крыму «плацдарм, чтобы иметь полное влияние в этом регионе».

Сейчас идет полное перевооружение и постоянные учения. По данным нашей разведки, Россия завезла более 600 тыс. граждан РФ, — сказал секретарь СНБО.



Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Россия после оккупации Крыма втрое увеличила количество кораблей Черноморского флота. Он также добавил, что Черноморский флот пополнился береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион».

Напомним, что на украинско-российской границе установили 100 км забора с колючей проволокой. В случае полномасштабного пришествия это не поможет сдержать агрессию РФ.