Скільки росіян переселилось до Криму, розповіли в РНБО. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164980-skilky-rosiyan-pereselylos-do-krymu-rozpovily-v-rnbo.html

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Крим, окупований Росією український півострів, активно заселяють громадяни Російської Федерації.

Українська розвідка повідомляє про понад півмільйона перевезених росіян на окупований півострів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов

Він додав, що країна-агресор створює в Криму «плацдарм, щоб повністю мати вплив в цьому регіоні».

Наразі там йде повне переозброєння та постійні навчання. За даними нашої розвідки, Росія завезла понад 600 тис. громадян РФ, — сказав секретар РНБО.



Раніше командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що Росія після окупації Криму втричі збільшила кількість кораблів Чорноморського флоту. Він також додав, що Чорноморський флот поповнився береговими ракетними комплексами «Бал» та «Бастіон».

Нагадаємо, що на українсько-російському кордоні встановили 100 км паркану з колючим дротом. У разі повномасштабного наступу це не допоможе стримати агресію РФ.