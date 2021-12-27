Петицію про скасування військового обліку для жінок розгляне Зеленський. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n164979-petyciu-pro-skasuvannya-viyskovogo-obliku-dlya-jinok-rozglyane-zelenskyy.html

Ракурс

Військовий облік для жінок узаконили в Україні. Тим часом українці за чотири дні зібрали підписи для петиції, в якій пропонують скасувати наказ Міністерства оборони.

Документ зібрав необхідних 25 тис. голосів. Тепер його зобов’язаний розглянути президент України Володимир Зеленський.

Назва петиції — «Знущання з жінок! Не повинні всі жінки, які мають спеціальність та/або професію, бути військовозобов’язаними!».

В тексті названо «неподобством» та «знущанням з жінок» розширення переліку спеціальностей, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Начебто змінився лише перелік, але згідно з ним майже всі жінки нашої держави повинні бути військовозобов’язаними. Це неподобство! Жодного суспільного обговорення, жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз’яснень щодо механізму реалізації, — йдеться в документі.

Нагадаємо, що жінки низки професій повинні будуть стати на військовий облік, оскільки 17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони про перелік відповідних спеціальностей. Відомо, що на облік ставитимуть навіть вагітних та жінок із неповнолітніми дітьми.

Загалом у наказі представлені спеціальності від сфери громадського харчування до видавництва та поліграфії (обліку підлягають програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, співробітники ресторанів і готелів тощо). Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві — 60 років.

Ухилення від постановки на військовий облік тягне за собою накладення штрафів у розмірах: