https://racurs.ua/ua/n164948-viyskovyy-oblik-dlya-jinok-u-minoborony-zaspokoyily-ukrayinok.html

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Військовий облік для жінок налякав українок. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний пояснив, що не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію.

Такі пояснення він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Хочу заспокоїти співгромадянок. По-перше, не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська… По-друге, готується такий порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур, — розповів він.

Залужний розповів, що впродовж 2022 року всі відповідні процедури будуть «відкалібровані» так, щоби для українок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців, процес постановки на облік був максимально комфортним.

Влада також планує запровадити перехідну норму щодо навчань військовозобов’язаних, а саме на навчання жінки будуть убувати винятково за бажанням.

З взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине — ЗСУ просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому разі долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював. Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу в ЗСУ, для уникнення зайвих процедур при займанні посади за своєю спеціальністю, — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, список спеціальностей, за якими жінок братимуть на військовий облік, скоротять.