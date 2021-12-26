https://racurs.ua/n164948-voennyy-uchet-dlya-jenschin-v-minoborony-uspokoili-ukrainok.html

Ракурс

Военный учет для женщин напугал украинок. Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный объяснил, что речь не идет о призыве или обязательной мобилизации.

Такие объяснения он опубликовал на своей странице в Facebook.

Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в войска… Во-вторых, готовится такой порядок постановки на военный учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше процедур, — рассказал он.

Залужный рассказал, что в течение 2022 года все соответствующие процедуры будут «откалиброваны» так, чтобы для украинок, чьи специальности есть в перечне для военного учета, и их работодателей, процесс постановки на учет был максимально комфортным.

Власти также планируют ввести переходную норму для учений военнообязанных, а женщины на них будут пребывать исключительно по желанию.

Со взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное — ВСУ будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае приобщиться к защите государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал. Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в ВСУ, во избежание лишних процедур при занимании должности по своей специальности, — заявил он.

Напомним, ранее мы сообщали, список специальностей, по которым женщин будут брать на военный учет, сократят.