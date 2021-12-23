Список специальностей, по которому женщин будут ставить на военный учет, сократят

https://racurs.ua/n164828-spisok-specialnostey-po-kotoromu-jenschin-budut-stavit-na-voennyy-uchet-sokratyat.html

Ракурс

Список специальностей, по которому женщин будут брать на военный учет, сократят.

Об этом сообщила 23 декабря в своем ТГ-канале глава подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

«Слуга» узнала об этом от председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, который общался с министром обороны Алексеем Резниковым.

Сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил «Украинской правде», что указ Минобороны о пребывании женщин на военном учете возник, чтобы посчитать женщин, которых возможно использовать при защите государства.

Назрела необходимость создания такого документа, который позволял бы нам, военным, видеть женщин, которых можно использовать при защите нашего государства. Поэтому родился этот указ, чуть больше 100 специальностей в него «вбили», — сказал Залежный.

Он успокоил женщин: уже завтра не нужно бежать в военкомат, занимать очередь или искать кого-нибудь, кто поможет это сделать. Военные намерены проводить учет женщин-военнообязанных планово и постепенно.

«Ракурс» сообщал о приказе Минобороны от 11 октября 2021 года, который издали для исполнения изменений в закон о воинской обязанности и военной службе.

Документ утвердил перечень профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, и обязывающий женщин этих профессий стать на учет военнообязанных.