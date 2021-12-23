Список спеціальностей, за яким жінок ставитимуть на військовий облік, скоротять

https://racurs.ua/ua/n164828-spysok-specialnostey-za-yakym-jinok-stavytymut-na-viyskovyy-oblik-skorotyat.html

Ракурс

Список спеціальностей, за якими жінок братимуть на військовий облік, скоротять.

Про це повідомила у своєму каналі в Телеграм голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти Юлія Гришина.

«Слуга» дізналася про це від голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, який спілкувався з міністром оборони Олексієм Резниковим.

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив «Українській правді», що указ Міноборони про перебування жінок на військовому обліку виник, щоб порахувати жінок, яких можливо використовувати під час захисту держави.

Назріла необхідність створення такого документа, який дозволяв би нам, військовим, бачити жінок, яких можливо використовувати під час захисту нашої держави. Тому народився цей указ, трохи більше 100 спеціальностей туди «вбили», — сказав Залежний.

Він заспокоїв жінок: вже завтра не треба бігти у військкомат, займати чергу чи шукати когось, хто допоможе це все зробити.

Військові мають намір проводити облік жінок-військовозобов'язаних планово і поступово.

«Ракурс» повідомляв про наказ Міноборони від 11 жовтня 2021 року, який видали на виконання змін до закону про військовий обов’язок та військову службу.

Документом затверджується перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов’язуючий жінок цих професій стати на облік військовозобов’язаних.