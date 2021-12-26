Буклет. Фото: Gazeta.ua

https://racurs.ua/n164947-unikalnuu-otkrytku-s-zasnejennymi-karpatami-1938-goda-pokazali-v-polshe-foto.html

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Польская дирекция железных дорог опубликовала уникальные фото буклета путеводителя, который служил для популяризации туризма в Гуцульщине.

Буклет Zima в Karpatach Wschodnich в 1938 году выдавали для рекламы отдыха на лыжах в Карпатах. Об этом сообщает Gazeta.ua.

В частности, в буклетах людей призывали ехать на Черногору, в Ворохту, Долину, Горганы и другие живописные места Карпат.

Восточные Карпаты — это один из самых красивых туристических районов Польши. Эта земля обетованна для зимних видов спорта, прежде всего для лыж. Восточные Карпаты — это сильные и здоровые легкие, которые могут оздоровить все больные и ослабленные клетки организма наших сограждан, вынужденных жить и работать в равнинной Польше, — писали в путеводителе.



Напомним, ранее мы писали, что в Карпатах наблюдается мощная метель в результате которой видимость упала до 30м.

Источник: Gazeta.ua