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Ракурс
Буклет. Фото: Gazeta.ua

Уникальную открытку с заснеженными Карпатами 1938 года показали в Польше (ФОТО)

26 дек 2021, 16:20
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Польская дирекция железных дорог опубликовала уникальные фото буклета путеводителя, который служил для популяризации туризма в Гуцульщине.

Буклет Zima в Karpatach Wschodnich в 1938 году выдавали для рекламы отдыха на лыжах в Карпатах. Об этом сообщает Gazeta.ua.

Буклет. Фото: Gazeta.ua

Буклет. Фото: Gazeta.ua

Буклет. Фото: Gazeta.uaВ частности, в буклетах людей призывали ехать на Черногору, в Ворохту, Долину, Горганы и другие живописные места Карпат.

Восточные Карпаты — это один из самых красивых туристических районов Польши. Эта земля обетованна для зимних видов спорта, прежде всего для лыж. Восточные Карпаты — это сильные и здоровые легкие, которые могут оздоровить все больные и ослабленные клетки организма наших сограждан, вынужденных жить и работать в равнинной Польше, — писали в путеводителе.


Напомним, ранее мы писали, что в Карпатах наблюдается мощная метель в результате которой видимость упала до 30м.

Источник: Gazeta.ua

Источник: Ракурс


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