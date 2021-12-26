Уникальную открытку с заснеженными Карпатами 1938 года показали в Польше (ФОТО)https://racurs.ua/n164947-unikalnuu-otkrytku-s-zasnejennymi-karpatami-1938-goda-pokazali-v-polshe-foto.htmlРакурс
Польская дирекция железных дорог опубликовала уникальные фото буклета путеводителя, который служил для популяризации туризма в Гуцульщине.
Буклет Zima в Karpatach Wschodnich в 1938 году выдавали для рекламы отдыха на лыжах в Карпатах. Об этом сообщает Gazeta.ua.
В частности, в буклетах людей призывали ехать на Черногору, в Ворохту, Долину, Горганы и другие живописные места Карпат.
Восточные Карпаты — это один из самых красивых туристических районов Польши. Эта земля обетованна для зимних видов спорта, прежде всего для лыж. Восточные Карпаты — это сильные и здоровые легкие, которые могут оздоровить все больные и ослабленные клетки организма наших сограждан, вынужденных жить и работать в равнинной Польше, — писали в путеводителе.
Напомним, ранее мы писали, что в Карпатах наблюдается мощная метель в результате которой видимость упала до 30м.
Источник: Gazeta.ua