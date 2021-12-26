Буклет. Фото: Gazeta.ua

https://racurs.ua/ua/n164947-unikalnu-lystivku-iz-zasnijenymy-karpatamy-1938-roku-pokazaly-v-polschi-foto.html

Ракурс

Польська дирекція залізниць опублікувала унікальні фото буклета путівника, який слугував для популяризації туризму на Гуцульщині.

Буклет Zima w Karpatach Wschodnich 1938 року видавали для реклами відпочинку на лижах у Карпатах. Про це повідомляє Gazeta. ua.

Зокрема, у буклетах людей закликали їхати на Чорногору, у Ворохту, Долину, Горгани та інші мальовничі місця Карпат.

Східні Карпати — це один із найкрасивіших туристичних районів Польщі. Це земля обітована для зимових видів спорту, найперше для лиж. Східні Карпати — це сильні та здорові легені, які можуть оздоровити всі хворі й ослаблені клітини організму наших співгромадян, вимушених жити і працювати в низинній Польщі, — писали в путівнику.



Нагадаємо, раніше ми писали, що в Карпатах спостерігається потужна хуртовина в результаті якої видимість впала до 30 м.

Джерело: Gazeta. ua