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Ракурс
Буклет. Фото: Gazeta.ua

Унікальну листівку із засніженими Карпатами 1938 року показали в Польщі (ФОТО)

26 гру 2021, 16:20
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Польська дирекція залізниць опублікувала унікальні фото буклета путівника, який слугував для популяризації туризму на Гуцульщині.

Буклет Zima w Karpatach Wschodnich 1938 року видавали для реклами відпочинку на лижах у Карпатах. Про це повідомляє Gazeta. ua.

Буклет. Фото: Gazeta.ua

Буклет. Фото: Gazeta.ua

Буклет. Фото: Gazeta.ua

Зокрема, у буклетах людей закликали їхати на Чорногору, у Ворохту, Долину, Горгани та інші мальовничі місця Карпат.

Східні Карпати — це один із найкрасивіших туристичних районів Польщі. Це земля обітована для зимових видів спорту, найперше для лиж. Східні Карпати — це сильні та здорові легені, які можуть оздоровити всі хворі й ослаблені клітини організму наших співгромадян, вимушених жити і працювати в низинній Польщі, — писали в путівнику.


Нагадаємо, раніше ми писали, що в Карпатах спостерігається потужна хуртовина в результаті якої видимість впала до 30 м.

Джерело: Gazeta. ua

Джерело: Ракурс


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