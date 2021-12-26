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Ракурс
Ломаченко. Фото: istock

Ломаченко відправив свої нагороди в Росію

26 гру 2021, 15:37
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Василь Ломаченко, скандальний український боксер, відправив до Росії свої золоті медалі, завойовані на Олімпіадах у 2008 та 2012 роках.

Медалі перетопили в натільний хрест для батька боксера. Про це повідомила майстерня, яка виконувала замовлення.


Допис майстерні. Скріншот: TelegramТакий подарунок Ломаченко вирішив зробити для свого батька на честь його 58-річчя. Василь Ломаченко — колишній чемпіон світу. У жовтні 2020-го він поступився американцеві Теофімо Лопесу і втратив титул чемпіона світу за версією WBA Super і пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO). Поразка від Лопеса стала другою для Ломаченка в професійній кар'єрі. Усього на його рахунку 16 перемог при двох поразках. Крім двох перемог на Олімпіадах, Ломаченко двічі ставав чемпіоном світу, виступаючи на аматорському рівні. Також на його рахунку перемога на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Василь Ломаченко потрапив у новий скандал. Річ у тім, що Ломаченко після перемоги з’явився на рингу з червоно-жовтим прапором рідного Білгород-Дністровського, хоча серед боксерів існує традиція виходити на ринг із прапором рідної країни.

Джерело: Ракурс


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