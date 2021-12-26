Чи загрожує коронавірус Санта-Клаусу, розповіли у ВООЗ. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164945-chy-zagrojuie-koronavirus-santa-klausu-rozpovily-u-vooz.html

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Санта-Клаус має імунітет від коронавірусу — таку заяву зробила Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ).

В організації запевнили, що Санта обов’язково доставить подарунки дітям, бо може подорожувати безпечно. Про це заявила голова технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія Ван Керкхове.

Можу сказати вам, що Санта-Клаус має імунітет від цього вірусу. Ми мали з ним коротку розмову. Справи в пана Клауса й пані Клаус йдуть добре і вони зараз дуже зайняті, — зазначила вона.



Вона додала, що низка країн навіть послабила карантинні обмеження для Санта-Клауса, щоби він зміг увійти до їхнього повітряного простору та доставити подарунки дітям. Разом із тим представниця ВООЗ нагадала дітям про необхідність дотримуватися фізичної дистанції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жодне Різдво не обходиться без такого персонажа як Санта-Клаус. Провідні ЗМІ світу публікують добірки фотографій Санти — з Бразилії, Японії, Німеччини та інших країн.