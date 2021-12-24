Врятоване Різдво - британцям забракло індичок та Санта-Клаусів (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n164904-vryatovane-rizdvo-brytancyam-zabraklo-indychok-ta-santa-klausiv-video.html

Ракурс

Різдво у Великій Британії опинилося під загрозою. За давньою традицією битанці на святковому столі їдять індичку. Цього року усе пішло не так — через візові обмеження виробники пташиного м’яса потерпали від кадрового голоду. Фермери скаржилися на шалений дефіцит сезонних робітників.

Сезонні працівники останньої миті отримали спеціальні візи, щоб на птахофабриках різати індичок до різдвяного столу, повідомляє «BBC-Україна».

Справа в тому, що поляки, румуни і словаки через Брекзіт втратили можливість працювати у Великій Британії без віз. У грудні їм видали так звані різдвяні візи — це й врятувало роботодавців.

На «чорній» роботі робітникам платять 11 фунтів за годину. Фермери пропонують уряду вирішити це питання, аби й наступного року не в останню мить рятувати Різдво. Вони не можут набрати місцеві кадри, адже робота на птахофабриках потребує максимальної зайнятості тільки три-чотири тижні.

Британці зіткнулися перед святами і з іншою проблемою — новорічні фотографи і власники розважальних центрів скаржилися на дефіцит Санта-Клаусів. Річ у тому, що пандемія коронавірусу призвела до смерті багатьох літніх та огрядних чоловіків, які зазвичай виконували роль казкових персонажів. Деякі компанії, які надавали такі послуги, втратили за рік до півсотні чоловіків-акторів.

Тому пандемія зробила професію Санта-Клауса високооплачуваною і дефіцитною, адже цього року спраглі до розваг британці на 120% збільшили попит на такі послуги.

Інша причина — через ковід чимало людей вирішили скоротити свою роботу у ролі Санта-Клаусів, щоб не ризикувати інфікуватися. Деяких довелося бронювати ще у червні.