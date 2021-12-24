Спасенное Рождество — британцам не хватило индейок и Санта-Клаусов (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n164904-spasennoe-rojdestvo-britancam-ne-hvatilo-indeyok-i-santa-klausov-video.html

Ракурс

Рождество в Великобритании оказалось под угрозой. По давней традиции битанцы на праздничном столе едят индейку. В этом году все пошло не так — из-за визовых ограничений производители птичьего мяса страдали от кадрового голода. Фермеры жаловались на дефицит сезонных рабочих.

Сезонные работники в последний момент получили специальные визы, чтобы на птицефермахрезать индеек к рождественскому столу, сообщает «BBC-Украина».

Дело в том, что поляки, румыны и словаки из-за Брекзита упустили возможность работать в Великобритании без виз. В декабре им выдали так называемые рождественские визы — это и спасло работодателей.

На «черной работе» рабочим платят 11 фунтов в час. Фермеры предлагают правительству решить этот вопрос, чтобы и в следующем году не в последний момент спасать Рождество. Они не могут набрать местные кадры, ведь работа на птицефабриках требует максимальной занятости только три-четыре недели.

Британцы столкнулись перед праздниками и с другой проблемой — новогодние фотографы и владельцы развлекательных центров жаловались на дефицит Санта-Клаусов. Дело в том, что пандемия коронавируса привела к смерти многих пожилых и полных мужчин, обычно исполнявших роль сказочных персонажей. Некоторые компании, оказывавшие такие услуги, потеряли за год до полусотни мужчин-актеров.

Поэтому пандемия сделала профессию Санта-Клауса высокооплачиваемой и дефицитной, ведь в этом году жаждущие развлечений британцы на 120% увеличили спрос на такие услуги.

Другая причина — из-за ковида многие решили сократить свою работу в роли Санта-Клаусов, чтобы не рисковать инфицироваться. Некоторых пришлось бронировать еще в июне.