Reuters опубликовало новые фото российских войск вблизи украинских границ

https://racurs.ua/n164903-reuters-opublikovalo-novye-foto-rossiyskih-voysk-vblizi-ukrainskih-granic.html

Ракурс

Международное новостное агентство Reuters обнародовало фотографии, сделанные частной американской компанией, на которых можно увидеть российских военнослужащих и боевую технику вблизи украинской границы.

На снимках — Крым, полигон Солоти (10 км до границы с Украиной) и российский город Ельня. Снимками поделилась компания космических технологий Maxar Technologies. Издание сообщило, что «не смогло провести независимую проверку изображений».

На фото видна база в оккупированном россиянами Крыму. Она наполнена сотнями единиц бронетехники и танков по состоянию на 13 декабря.

Как пояснили в Maxar, на российский полигон прибыло новое подразделение бригадного уровня, состоящее из нескольких сотен единиц бронетехники, включающего БМП, танки, самоходную артиллерию и средства противовоздушной обороны.

Ранее американское агентство Bloomberg, ссылаясь на данные издательства Janes, также сообщило, что Москва продолжает наращивать военное присутствие на украинской границе.

На фотографиях, сделанных спутниками, можно увидеть передвижение российских боевых машин и средств противовоздушной обороны с прошлого месяца. В то же время, издание признает, что фото «демонстрируют достаточно ограниченное количество военных на местах», но уверено, что РФ «умеет быстро укрепить эти силы, перебросив большие формирования по воздуху и железной дороге».

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание СНБО на 29 декабря. Что в повестке дня — не уточняется.

Источник: Reuters