Ученые нашли в теле человека новую мышцу

https://racurs.ua/n164902-novuu-myshcu-nashli-v-tele-cheloveka-uchenye-bazelskogo-universiteta-foto.html

Ракурс

Исследователи из Швейцарии обнаружили новый слой в жевательной мышце челюсти человека. Ранее считалось, что она состоит из двух слоев: поверхностного и глубокого. Из-за этого открытия придется переписать учебники по анатомии.