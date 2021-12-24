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Ракурс
Ученые нашли в теле человека новую мышцу

Новую мышцу нашли в теле человека ученые Базельского университета (ФОТО)

24 дек 2021, 20:44
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Исследователи из Швейцарии обнаружили новый слой в жевательной мышце челюсти человека. Ранее считалось, что она состоит из двух слоев: поверхностного и глубокого. Из-за этого открытия придется переписать учебники по анатомии.

Обнаружение новой мышцы — уникальное событие, поскольку в XXI веке анатомия человека изучена очень хорошо.


Новую мышцу в челюсти человека открыли специалисты из Базельского университета в Швейцарии. Статья по результатам исследования опубликована в журнале Annals of Anatomy.

Источник: Ракурс


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