Новий м'яз знайшли в тілі людини вчені Базельського університету

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Ракурс

Дослідники зі Швейцарії виявили новий шар у жувальному м’язі щелепи людини. Раніше вважалося, що вона складається з двох шарів: поверхневого та глибокого. Через це відкриття доведеться переписати підручники з анатомії.

Виявлення нового м’яза є унікальною подією, оскільки в XXI столітті анатомія людини вивчена дуже добре.

Новий м’яз у щелепі людини відкрили спеціалісти з Базельського університету у Швейцарії. Стаття за результатами дослідження опублікована у журналі Annals of Anatomy.

Жувальний м’яз вважався двошаровим, але дослідження на тваринах наштовхнули на думку, що він може бути влаштованим дещо складніше. Вчені оглянули кілька десятків людських голів, включаючи 12, що зберігалися у формальдегіді. Живих людей обстежували за допомогою МРТ, голови трупів препарували. Дослідники виявили, що жувальний м’яз має ще один м’язовий шар, про який раніше не було відомо.

Ця глибока ділянка жувального м’яза чітко відрізняється від двох інших шарів за своїм становищем і функцією, — каже співавтор дослідження Сільвія Мезей.

Новий м’яз отримав назву Musculus masseter pars coronidea, це короноїдний відділ жувального м’яза. Він кріпиться до виросткового (короноїдного) відростка нижньої щелепи. Те, як розташовані м’язові волокна Musculus masseter pars coronidea, дозволяє припустити, що вона відіграє важливу роль у підтримці стабільності нижньої щелепи. Він знаходиться вище і ближче до щелепи, ніж два інших шари, а також має менший розмір.

Нові дані не тільки розширюють знання про анатомію людини — дослідники сподіваються, що вони будуть корисні під час операцій на нижній щелепі.

Джерело: Annals of Anatomy.