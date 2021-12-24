Reuters опублікувало нові фото російських військ поблизу українських кордонів

https://racurs.ua/ua/n164903-reuters-opublikuvalo-novi-foto-rosiyskyh-viysk-poblyzu-ukrayinskyh-kordoniv.html

Ракурс

Міжнародне агентство новин Reuters оприлюднило фотографії, зроблені приватною американською компанією, на яких можна побачити російських військовослужбовців та бойову техніку поблизу українського кордону.

На знімках — Крим, полігон Солоті (за 10 км до кордону з Україною) та російське місто Єльня. Знімками поділилася компанія космічних технологій Maxar Technologies. Видання повідомило, що «не змогло провести незалежну перевірку зображень».

На фото видно базу в окупованому росіянами Криму. Вона наповнена сотнями одиниць бронетехніки та танків станом на 13 грудня.

Як пояснили в Maxar, на російський полігон прибув новий підрозділ бригадного рівня, що складається з декількох сотень одиниць бронетехніки, що включає БМП, танки, самохідну артилерію і засоби протиповітряної оборони.

Раніше американське агентство Bloomberg, посилаючись на дані видавництва Janes, також повідомило, що Москва нібито продовжує нарощувати військову присутність на українському кордоні.

На фотографіях, зроблених супутниками, можна побачити пересування російських бойових машин і засобів протиповітряної оборони з минулого місяця. У той же час, видання визнає, що фото «демонструють досить обмежену кількість військових на місцях», але впевнене, що РФ «зуміє швидко зміцнити ці сили, перекинувши великі формування повітрям та залізницею».

Тим часом, президент України Володимир Зеленський скликає засідання РНБО на 29 грудня. Що на порядку денному — не уточнюється.

Джерело: Reuters