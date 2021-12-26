Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 27 грудня місцями буде з опадами — прогнозують сніг та мокрий сніг.

На вулиці буде доволі прохолодно — в деяких областях вдень стовпчики термометрів покажуть вночі до 12° нижче нуля, а вдень до 8° морозу. Найближчої доби очікуються помірні пориви вітру, швидкість місцями сягатиме до 14 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 27 грудня буде хмарною. Вночі температуру повітря прогнозують 6−7° морозу, а вдень температура повітря очікується 4−7° нижче нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 1−4 м/с.

Погода в Харкові у понеділок очікується переважно хмарна, але опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−12° морозу, а вдень температура повітря очікується 5−8° морозу за Цельсієм. Швидкість вітру прогнозують 1−6 м/с.

Погода в Одесі в перший робочий день тижня прогнозується хмарна, але обіцяють також сніг з дощем. Вночі та вдень передбачають від 0° до 1° морозу. Вітер очікується зі швидкістю 4−16 м/с.

Погода у Львові найближчої доби буде хмарною. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 3−9° нижче нуля, а вдень обіцяють 2−5° морозу. Вітер буде зі швидкістю 2−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 27 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли в Україні на 26 грудня стрімке зниження температури повітря. Очікувалося, що зі зміною погоди на дорогах місцями можлива ожеледиця. Також прогнозувалися пориви вітру швидкістю 15−20 м/с.