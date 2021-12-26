Гугл пропонує користувачам створити власний новорічний хіт. Фото: Google

https://racurs.ua/ua/n164943-gugl-zaproponuvav-korystuvacham-stvoryty-vlasnyy-novorichnyy-hit.html

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Гугл (Google) спробує відновити сервіс Google Blob Opera, який дозволить користувачам створити собі святковий настрій.

Компанія розпочала черговий експеримент зі штучним інтелектом, створеним Девідом Лі разом з командою Google Art & Culture. За допомогою нейромережі були записані вокальні ефекти, які можна використовувати в різних комбінаціях і створити власний різдвяний чи новорічний музичний хіт. Про це йдеться в офіційному блозі Гугла.

Користувачу дають керувати чотирма плямами, які співають створені ним же ж пісні. Кожному з чотирьох кумедних персонажів присвоїли особливий тип голосу — бас, тенор, меццо-сопрано і сопрано. За основу беруться всім відомі різдвяні хіти, такі як Jingle Bells, Silent Night, The First Noel та інші. Переміщаючи кожну краплю вгору-вниз і вліво-вправо, можна створювати різні мікси, змінюючи тональність.

Також бажаючі можуть увімкнути так званий новорічний режим, активувати снігопад та різдвяний одяг для крапельок. Створити свій новорічний хіт можна за цим посиланням.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що TikTok.com став найвідвідуванішим сайтом у світі в 2021 році, випередивши торішнього лідера Google (Гугл). Рік тому домен додатку займав лише сьоме місце за відвідуваністю.