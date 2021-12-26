Проекти моделей БПЛА РФ виявилися іграшками. Фото: RT

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Ракурс

Проекти моделей безпілотників Російської Федерації виявилися іграшками з Китаю.

Російська компанія «Кронштадт», яка називає себе «лідером національної безпілотної індустрії», представила на форумі «Армія-2021» два проекти БПЛА. Однак згодом виявилося, що це іграшки китайського виробництва з онлайн-магазину AliExpress. Про це 26 грудня опозиційний блогер з Росії Рустем Адагамов повідомив у Facebook.

Два «комплекси малорозмірних безпілотних літальних апаратів для оперативного візуального огляду» виявились недорогими китайськими іграшками, що продаються на AliExpress, — йдеться в повідомленні.

Блогер додав, що представник російської компанії намагався дискутувати з коментаторами, які висловлювали своє обурення під дописом. Адагамов висловив претензії представнику «Кронштадту» те, що інженери взяли китайські іграшки «Дельфін» та «Рептилія» й назвали це своєю розробкою. Росіянин також запитав, куди насправді були витрачені гроші на розробку дронів.

Усі літаки схожі один на одного, а нот усього сім, — відповів йому представник компанії.

Нагадаємо, відомі турецькі безпілотники Bayraktar (Байрактар) будуть вироблятися в Україні вже найближчим часом. Для цьго побудують спеціальний завод.