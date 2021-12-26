Проекты моделей БПЛА РФ оказались игрушками. Фото: RT

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Ракурс

Проекты моделей беспилотников Российской Федерации оказались игрушками из Китая.

Российская компания «Кронштадт», которая называет себя «лидером национальной беспилотной индустрии», представила на форуме «Армия-2021» два проекта БПЛА. Однако впоследствии оказалось, что это игрушки китайского производства из онлайн-магазина AliExpress. Об этом 26 декабря оппозиционный блогер из России Рустем Адагамов сообщил в Facebook.

Два «комплексы малоразмерных беспилотных летательных аппаратов для оперативного визуального осмотра» оказались недорогими китайскими игрушками, которые продаются на AliExpress, — говорится в сообщении.

Блогер добавил, что представитель российской компании пытался дискутировать с комментаторами, которые выражали свое возмущение под сообщением. Адагамов выразил претензии представителю «Кронштадта» из-за того, что инженеры взяли китайские игрушки «Дельфин» и «Рептилия» и назвали это своей разработкой. Россиянин также спросил, куда на самом деле были потрачены деньги на разработку дронов.

Все самолеты похожи друг на друга, а нот всего семь, — ответил ему представитель компании.

Напомним, известные турецкие беспилотники Bayraktar (Байрактар) будут производиться в Украине уже в ближайшее время. Для этого построят специальный завод.