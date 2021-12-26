Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Редкое явление заметили в Чернигове во время снегопада. Фото: Ракурс

Уникальное явление заметили в Чернигове во время снегопада (ВИДЕО)

26 дек 2021, 13:03
999

Уникальное погодное явление зафиксировали зимой на территории Украины.

В Чернигове 25 декабря во время снегопада и метели местные жители слышали гром и видели молнию. Это явление называется зимняя гроза, которая зимой образуется при тех же условиях, что и летом. Для ее возникновения нужна энергия неустойчивости, достаточно влажная воздушная масса, быстрое падение температуры и триггерный фактор, то есть своеобразный катализатор. Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Метеорологи отметили, что вчера Черниговом проходил холодный фронт, на котором сложились условия для возникновения конвективных кучево-дождевых облаков. Велика вероятность грозы возникает тогда, когда температура на верхней границе облаков достигнет примерно 22° мороза.

В отличие от летних теплых гроз, зимние имеют мало молний и очень быстро разрушаются, поскольку в атмосфере мало энергии для их поддержания. Обычно зимняя гроза сопровождается снегопадами, метелями и шквалами.


Погода в Чернигове, данные Gismeteo

Напомним, 9 ноября на Закарпатье зафиксировали уникальное природное явление. Жители сел Ставное и Тибава увидели радугу. Местные называют это явление «веселичка», поскольку считают радугу хорошей приметой.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров