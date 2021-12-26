Рідкісне явище помітили в Чернігові під час снігопаду. Фото: Ракурс

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Ракурс

Унікальне погодне явище зафіксували взимку на території України.

У Чернігові 25 грудня під час снігопаду та хуртовини місцеві жителі чули грім та бачили блискавку. Це явище називається зимова гроза, яка взимку утворюється за тих же умовах, що й влітку. Для її виникнення потрібна енергія нестійкості, досить волога повітряна маса, швидке падіння температури та тригерний фактор, тобто своєрідний каталізатор. Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Метеорологи зазначили, що вчора Черніговом проходив холодний фронт, на якому склалися умови для виникнення конвективних купчасто-дощових хмар. Велика ймовірність грози виникає тоді, коли температура на верхній межі хмар досягне приблизно 22° морозу.

На відміну від літніх теплих гроз, зимові мають не багато блискавок і дуже швидко руйнуються, оскільки в атмосфері мало енергії для їх підтримання. Зазвичай зимова гроза супроводжується снігопадами, хуртовинами та шквалами.

Нагадаємо, 9 листопада на Закарпатті зафіксували унікальне природне явище. Жителі сіл Ставне та Тибава помітили веселку. Місцеві називають це явище «веселичка», оскільки вважають веселку доброю прикметою.