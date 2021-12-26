Гугл предлагает пользователям создать собственный новогодний хит. Фото: Google

https://racurs.ua/n164943-gugl-predlojil-polzovatelyam-sozdat-sobstvennyy-novogodniy-hit.html

Ракурс

Гугл (Google) попытается восстановить сервис Google Blob Opera, который позволит пользователям создать себе праздничное настроение.

Компания начала очередной эксперимент с искусственным интеллектом, созданным Дэвидом Ли вместе с командой Google Art & Culture. С помощью нейросети были записаны вокальные эффекты, которые можно использовать в разных комбинациях и создать собственный рождественский или новогодний музыкальный хит. Об этом говорится в официальном блоге Гугла.

Пользователю дают управлять четырьмя пятнами, которые поют созданные им же песни. Каждому из четырех забавных персонажей присвоили особый тип голоса — бас, тенор, меццо-сопрано и сопрано. За основу берутся всем известные рождественские хиты, такие как Jingle Bells, Silent Night, The First Noel и другие. Перемещая каждую каплю вверх-вниз и влево-вправо, можно создавать различные миксы, меняя тональность.

Также желающие могут включить так называемый новогодний режим, активировать снегопад и рождественскую одежду для капелек. Создать свой новогодний хит можно по этой ссылке.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что TikTok.com стал самым посещаемым сайтом в мире в 2021 году, опередив прошлогоднего лидера Google (Гугл). Год назад домен приложения занимал лишь седьмое место по посещаемости.