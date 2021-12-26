Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 27 декабря местами будет с осадками — прогнозируют снег и мокрый снег.

На улице будет довольно прохладно — в некоторых областях днем столбики термометров покажут ночью до 12° ниже нуля, а днем до 8° мороза. В ближайшие сутки ожидаются умеренные порывы ветра, скорость местами будет достигать до 14 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 27 декабря будет облачной. Ночью температуру воздуха прогнозируют 6−7° мороза, а днем температура воздуха ожидается 4−7° ниже нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 1−4 м/с.

Погода в Харькове в понедельник ожидается преимущественно облачная, но осадков не прогнозируют. Столбики термометров ночью покажут 9−12° мороза, а днем температура воздуха ожидается 5−8° мороза по Цельсию. Скорость ветра прогнозируют 1−6 м/с.

Погода в Одессе в первый рабочий день недели прогнозируется облачная, но обещают также снег с дождем. Ночью и днем предусматривают от 0° до 1° мороза. Ветер ожидается со скоростью 4−16 м/с.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет облачной. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 3−9° ниже нуля, а днем обещают 2−5° мороза. Ветер будет со скоростью 2−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 27 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали в Украине на 26 декабря стремительное снижение температуры воздуха. Ожидалось, что с изменением погоды на дорогах местами возможна гололедица. Также прогнозировались порывы ветра скоростью 15−20 м/с.